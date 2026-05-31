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Wohnquartier A vendre a ashdod veritable coup de coeur

Aschdod, Israel
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$781,000
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ID: 37523
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaAtzmaut, 101

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Verkauf in Ashdod : Ein echter Liebling! 4 Zimmer-Wohnung – 128 m2 mit Balkon von 10 m2 bietet einen völlig unverbauten Blick auf den Park, ohne gegenüber. Das Apartment befindet sich in einer begehrten Residenz von 8 Etagen, mit 2 Aufzügen einschließlich eines Aufzugs von Shabbat, verfügt über Klimaanlage, Privatparkplatz und einen Eingang sofort verfügbar. Strategische Lage, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Preis angezeigt: 2 500 000 Ein seltener Fall auf dem Markt, unverzüglich zu beschlagnahmen.

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