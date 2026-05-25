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Wohnquartier

Rischon LeZion, Israel
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ID: 36868
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Herzl, 52 Old Central Bus Station

Über den Komplex

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Zum Verkauf einer 4. Wohnung | Aufzug und einem Tabu Parkplatz | Die Nachbarschaft deutet an der Spitze Wohnung 4 Zimmer ca. 90 qm. Boden 1 von 7 Parzelle Aufzug Parkplatz in der Beta Großer und geräumiger Wohnraum 2 Dienstleistungen 2 Serviceräume 3 Einwohner auf dem Boden 3 Luft Richtungen: West | Ost | Nord Eine leichte, leichte und angenehme Wohnung den ganzen Tag Die Armen. • Die Rebellen Gebäude ist sehr sicher und offen! Organisiertes Asyl • sofortige Evakuierung – Schlüssel im Büro Geeignet für Wohn- und Investitionen • Eine echte Gelegenheit in einem gewünschten Bereich in der Nähe der Ausfahrten, der erste Azari Canyon, Rah Rothschild und die besten Bildungsrahmen in der Stadt!

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