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Wohnquartier Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave

Herzliya, Israel
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ID: 35913
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya
  • Adresse
    HaShunit, 4 The Ritz Carlton Herzliya

Über den Komplex

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Am Meer gelegen, Marina Herzliya Pituach. Sublime Duplex Penthouse (möbliert oder leer) von 224m Wohnfläche + 20m2 Terrasse. Schwimmbad + Wärter + 2 Parkplätze + Keller 20m2. Verwaltungsgebühr 6500 NIS/Monat.

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Herzliya, Israel
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