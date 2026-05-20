  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Projet raanana centre ville

Wohnquartier Projet raanana centre ville

Ra’anana, Israel
von
$4,39M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36831
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaMaapilim

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfernt: Die besten Schulen Stadtzentrum & Geschäfte Parks und Grünflächen Tägliche Beförderung und Dienstleistungen 3 Gebäude Standing Shop Moderne Architektur Außergewöhnliche Apartments: 2 Stück 3 Stück 4 Stück 5 Stück Ein Lebensumfeld von israelischen und französischsprachigen Familien. Warum hier investieren? • Prestigious Adresse in Raanana • Hohes Erbe Wert Projekt • einwandfreie Herstellerqualität • Starke Nachfrage nach Mieten und Weiterverkauf

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$3,42M
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,22M
Wohnviertel NouveautE sur le marchE 2 pieces avec balcon souccah a mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$6,400
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$3,46M
Wohnviertel Projet nat 600 netanya
Netanja, Israel
von
$6,50M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$4,39M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$3,20M
Neu im Verkauf ausschließlich 14 Hapardes Street Ruhige Straße im Herzen des alten Nordens, in der Nähe von Ben Gurion und Kikar Rabin Charmante Wohnung 3 Zimmer komplett renoviert und sehr hell Optimale Anordnung 47 m2 3. und eine halbe Etage (ohne Aufzug) Potential
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Chadera, Israel
von
$2,17M
BZH Neue Exklusivität der französischen Abteilung von RE/MAX Hadera: eine Wohnung wie neue 4 Zimmer geräumig und sehr angenehm in einem schönen Neubau. Eigenschaften: ✔ Ferienwohnung 4 Zimmer von ca. 100 m2, ✔ Wunderschöne Südlage von 10 m2, ✔ Offene Küche mit seiner Insel, ✔ Helles Wohnzim…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Wohnviertel penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Wohnviertel penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Wohnviertel penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Wohnviertel penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Alle anzeigen Wohnviertel penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Wohnviertel penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$9,20M
Tel Aviv's Old North – eine erstklassige Lage nur wenige Gehminuten vom Strand, Hafen von Tel Aviv, Cafés, Restaurants und Geschäften. Eine perfekte Balance zwischen dynamischem Stadtleben und einer ruhigen und authentischen Atmosphäre. Details zum Objekt: • ca. 130 m2 Wohnfläche, privater A…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen