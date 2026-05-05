  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin

Wohnquartier A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin

Aschdod, Israel
von
$895,700
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36125
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rogozin, 27 Sea View Tower

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
ZU VERKAUFEN – Super 4 Zimmer im Herzen von Ashdod – Rue Rogozin In einer kürzlichen und beliebten Residenz, entdecken Sie diese schöne 4-Zimmer-Wohnung ideal an der Haupt- und Zentralstraße von Ashdod. Mit einer Fläche von 122 m2 + 14 m2 Terrasse, im 1. Stock mit 4 Aufzügen, darunter einer von Shabbat. Die Wohnung hat auch: Ein Parkplatz Klimaanlage Erlauben Sie eine leichte Erfrischung, die ihren außergewöhnlichen Preis erklärt: 2.650.000 statt 3.000.000. Eine seltene Gelegenheit in einem zentralen Bereich, in der Nähe aller Annehmlichkeiten, Geschäfte, Schulen und Transport. Kontaktieren Sie uns jetzt, um einen Besuch zu vereinbaren!

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Central 2 terrasses proches commerces
Ra’anana, Israel
von
$4,87M
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$8,94M
Wohnviertel Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Herzliya, Israel
von
$8,450
Wohnviertel Appartement renove de 3 pieces superficie 70m bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$845,000
Wohnviertel Appartement 3 pieces bien situer
Aschdod, Israel
von
$1,70M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Aschdod, Israel
von
$895,700
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Alle anzeigen Wohnviertel Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Chadera, Israel
von
$3,20M
BZH Nehmen Sie diese Gelegenheit: ein schönes warmes Haus in der beliebten Hamochava Straße zu erwerben! - Ferienhaus von 5,5 gepflegten Zimmern von ca. 150 m2, - Großer gepflegter Garten von 250 m2, mit Obstbäumen, - Warmes und gemütliches Wohnzimmer, - Kasse Küche mit 2 Waschbecken und Es…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique maison
Wohnviertel Magnifique maison
Wohnviertel Magnifique maison
Wohnviertel Magnifique maison
Wohnviertel Magnifique maison
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique maison
Wohnviertel Magnifique maison
Jerusalem, Israel
von
$6,15M
Schönes Haus 7 Zimmer (300 m2) auf 3 Stockwerken mit privatem Aufzug, privater Garten (175 m2), schöne Dachterrasse (100 m2), ruhig, pastoral und grün, 2 Parkplätze, 2 große Keller, Keller, Recht auf Bau
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Alle anzeigen Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Bat Yam, Israel
von
$2,53M
In einem modernen Turm zum Meer. Penthouse mit 5 Zimmern 165 m2 + 31,5 m2 Terrasse. Hoch stehend. 2 Parkplätze + Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen