Wohnquartier A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin

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ZU VERKAUFEN – Super 4 Zimmer im Herzen von Ashdod – Rue Rogozin
In einer kürzlichen und beliebten Residenz, entdecken Sie diese schöne 4-Zimmer-Wohnung ideal an der Haupt- und Zentralstraße von Ashdod.
Mit einer Fläche von 122 m2 + 14 m2 Terrasse, im 1. Stock mit 4 Aufzügen, darunter einer von Shabbat.
Die Wohnung hat auch:
Ein Parkplatz
Klimaanlage
Erlauben Sie eine leichte Erfrischung, die ihren außergewöhnlichen Preis erklärt: 2.650.000 statt 3.000.000.
Eine seltene Gelegenheit in einem zentralen Bereich, in der Nähe aller Annehmlichkeiten, Geschäfte, Schulen und Transport.
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Aschdod, Israel
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