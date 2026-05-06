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Wohnquartier Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Aschdod, Israel
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$5,04M
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ID: 36059
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Tarshish

Über den Komplex

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Außergewöhnlicher Verkauf - Independent First Line Villa Blick auf das Meer in Ashdod Anschrift: Ashdod, Israel Entdecken Sie diese außergewöhnliche Villa vor dem Mittelmeer, bietet eine einzigartige Wohnumgebung, die Luxus, Komfort und Moderne kombiniert. Ideal gelegen in Ashdod, bietet dieses prestigeträchtige Anwesen einen unvergleichlichen Lebensstil, mit hochwertigen Annehmlichkeiten. Hauptmerkmale: Wohnfläche: 425 m2 verteilt auf 3 Ebenen, verbunden durch einen privaten Aufzug für einfachen Zugang zu jeder Etage. Land: 300 m2, mit einem angelegten Garten und einer Terrasse mit herrlichem Meerblick. Infinity Pool: Genießen Sie einen Infinity-Pool mit Blick auf das Meer, für ein beispielloses Schwimmerlebnis. Panoramablick auf das Meer: Jede Ebene bietet einen spektakulären Meerblick, mit Fenstern in Deckenhöhe, die in reichlich natürliches Licht lassen. Design und Dienstleistungen: Das Innere der Villa wurde mit hochwertigen Materialien, tadellosen Oberflächen und modernem Layout entworfen und bietet offene und helle Wohnräume. Sicherheit und Komfort: High-End-Sicherheitssystem, Zentralklimatisierung, Fußbodenheizung und neueste Generation Hausautomatisierung für optimalen Komfort. Interne Verteilung: Erdgeschoss: Ein großes Wohnzimmer mit Meerblick, ein elegantes Esszimmer, eine amerikanische Küche mit modernsten Geräten sowie ein Büroraum. 1. Stock: 3 luxuriöse Schlafzimmer, jedes mit eigenem Bad und Meerblick. Die Master Suite verfügt über ein geräumiges Ankleidezimmer und eine eigene Terrasse. Zweiter Stock: direkter Zugang zur Dachterrasse und ein außergewöhnlicher Panoramablick. Basis: Ein vielseitiger Raum, der als Spielzimmer, Heimkino oder ein viertes Schlafzimmer verwendet werden kann, Diese außergewöhnliche Villa ist eine Oase der Ruhe, wo jedes Detail entworfen wurde, um ein außergewöhnliches Wohnerlebnis zu bieten. Nicht zu verpassen: Eine seltene Immobilie auf dem Markt, mit einer idealen Lage in Ashdod, Kontaktieren Sie uns heute für weitere Informationen oder einen privaten Besuch. Möchten Sie eine Villa, wo das Meer zu Ihrem Garten wird? Dieses seltene Anwesen erwartet Sie.

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Aschdod, Israel
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