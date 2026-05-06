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Wohnquartier 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon

Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
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ID: 36007
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Soutine, 16 Embassy of Poland

Über den Komplex

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Neues Gebäude. Hohes Niveau. 4 Zimmer mit großem Balkon von 14m2. Parkplatz und Keller inbegriffen.

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Tel-Aviv, Israel
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