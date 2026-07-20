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Wohnquartier Duplex proche mer vieux nord

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38385
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ruppin, 35

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Duplex zum Verkauf in Tel-Aviv, im alten Norden, nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 4. Stock mit Aufzug im halben Stock. 60m2 + 26m2 Terrassen zum Himmel offen. 2,5 Zimmer. Mamad. Es gibt auch eine 18m2 große Dachterrasse mit Whirlpool und Außenküche mit exklusiver Nutzung, aber nicht im Kataster/Tabo. Still und sehr hell. Gemietet bei 8.600 sh / Monat. Preis: 3 790 000 sh.

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