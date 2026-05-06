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Wohnquartier Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35572
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eliezer Kaplan, 6 McDonalds

Über den Komplex

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Im BSR-Projekt Sarona Neu im exklusiven Verkauf Superb 4-Zimmer-Wohnung mit herrlichem Blick auf den Sarona Park 103 m2 + sonnige Terrasse von 9 m2 21. Stock Süd- und Ostorientierung Mama Tiefgarage Luxus-Studio, Wohn-Club, Sicherheitssystem und renommierte Eingangshalle Geplante Lieferung: Ende 2025

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Tel-Aviv, Israel
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