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Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothschild

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35925
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kalischer, 50

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Zu verkaufen – Wohnung 2 Zimmer, Tel Aviv Bezirk: Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Fläche: 46 m2 Boden: 5/5 mit Aufzug Preis: 3,600.000 Entdecken Sie diese 2-Zimmer-Wohnung im pulsierenden Herzen von Tel Aviv, an der Ecke Nahalat Binyamin und Gruzenberg. In einem klassifizierten Gebäude installiert und vollständig im Jahr 2021 umgebaut, befindet sich die Immobilie in den Etagen während der Renovierung hinzugefügt - es ist daher neu, modern und hell. Highlights: • Ultra zentrale Lage, in der Nähe des Carmel-Marktes und Rothschild • Gesuchte Nachbarschaft, Wohnen, in der Nähe von Cafés, Geschäften, Strände und Transport • Wohnung bereits seit 3 Jahren kontinuierlich gemietet – ideal für Mietinvestitionen • Perfekt für Paar, Fuß-zu-Erde oder Investor Kontaktieren Sie uns für ein Video, einen Besuch oder mehr Informationen.

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