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Wohnquartier Terrain a vendre a 5 minutes a pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
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Wohnquartier Terrain a vendre a 5 minutes a pied de la mer
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ID: 38409
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

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Tel-Aviv, Israel
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