  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Jerusalem, Israel
von
$980,560
06.05.26
$980,560
05.05.26
$974,792
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35610
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt in Kiryat Hayovel, Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern, bestehend aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen. Projekt neun lieferbar Dezember 2026. Die vorhandenen öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu grünen Räumen entwickelt und umgewandelt. Ein neues Kulturzentrum mit einer Filmbibliothek bereichert die Lebensqualität der Projektbewohner und die Bewohner von Kiryat Hayovel. Einige Beispiele der Preise: 3 Zimmer 82m2, Balkon 12m2 - Preis : 2 884 000 4 Zimmer 83, 85 oder 94m2, Balkon 12m2 - Preis ab 2 959 000 5 Stück und 6 Stück auch erhältlich Preise beinhalten nicht unsere Agenturgebühren.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$969,000
Wohnviertel 2 pieces balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,48M
Wohnviertel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique talpiot
Jerusalem, Israel
von
$52,820
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$10,98M
Wohnviertel Penthouse 5 pieces neuf emplacement de choix bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,41M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$980,560
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,21M
Kleine ruhige Straße in der Nähe von Ben Yehuda und Bugrashov. Gut gepflegtes Gebäude. 1. Stock - Wohnung auf der Straße. 134m2 zu renovieren mit 2 Eingängen. Möglichkeit, 2 Einheiten zu machen. Großes Potenzial. 48 500 Schekel/m2. Fall zu nehmen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,28M
RUE TRÈS RECHERCHÉE À 2 PAS DE ROTHSCHILD CALME LUMINEUX ET VERDOYANT PRESTATIONS HAUT DE GAMME ASCENSEUR ET PARKING GRAND BALCON
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanja, Israel
von
$1,97M
Tolles Potenzial. 124 m2 nach Arnona. Terrasse. Parkplatz Duplex 4,5 Stücke mit Mama Voller Meerblick atemberaubend
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen