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Wohnquartier A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35923
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

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Zu verkaufen – Fabulous Penthouse in einem historischen Gebäude im Herzen von Tel Aviv! 5 Stück 4 Schlafzimmer (einschließlich eines sicheren Zimmers) 2 Badezimmer 3 Toiletten Private Dachterrasse mit Möglichkeit, einen Jacuzzi zu installieren 130 m2 Indoor + 20 m2 Terrasse + 70 m2 Dach Keine Parkplätze Preis : 15,000.000 NIS Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen oder einen Videobesuch.

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Tel-Aviv, Israel
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