  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion

Wohnquartier Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion

Tel-Aviv, Israel
von
$1,86M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36102
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 25

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sehr gesuchte Straße Ruhige und grüne Wohnanlage Offene Sicht Feine Mengen Wohnfläche 108m2 + 28m2 Terrasse

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Immeuble neuf 4 pieces jardin parking
Tel-Aviv, Israel
von
$4,00M
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$8,20M
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Tel-Aviv, Israel
von
$1,55M
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$4,732
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$635,440
Sie sehen gerade
Wohnquartier Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$1,86M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$3,08M
In einem sehr schönen Gebäude Sheinkin Street Mini Penthouse mit einer Oberfläche von 96m2 mit Terrasse von 40 m2 auf einer Ebene bestehend aus 2 Schlafzimmern + großem Wohnzimmer 3. Stock mit Aufzug Offene Sicht
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,08M
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung, neuer Vertragspartner, Unterkunft in ca. 3 Monaten. Sehr helle Gästeservices + Bad und separates WC. Balkon Soucca aus dem Wohnzimmer, die Wohnung befindet sich auf der Eisenbahnachse der Yemin Avot Street, aber gegenüber einer ruhigen Ecke. Aufzug, modernisiertes Gebäude
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Ra’anana, Israel
von
$3,99M
Neue Gelegenheit in Raanana – Hafetz Haim Street In der Nähe der Yhavne Schule, in einer Familie und nach Umwelt gesucht. Wohnung 4 Zimmer, sehr geräumig und angenehm zu leben : ✔️ 120 m2 Wohnfläche (160 m2 Arnona) ✔️ Schöne Terrasse von 25 m2, ideal für die Soucca ✔️ Großer Wohnraum ✔️ Ma…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen