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Wohnquartier Appartement a vendre a arnona

Jerusalem, Israel
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ID: 35881
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Zu verkaufen in einer ruhigen und bukolischen Gegend von Arnona, eine 4-Zimmer-Wohnung, 90m2, im ersten Stock, in einem kleinen Kondominium, mit Mirpeset, Keller und Parkplatz. Nahe der öffentlichen Verkehrsmittel und Talpiot Geschäftsviertel. Preis : 3650000 Schekel

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Jerusalem, Israel
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