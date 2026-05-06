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Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 36029
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Erdgeschoss: Wohnzimmer, Küche, Terrasse, Badezimmer mit Dusche, Wäscherei. Geschlossener Raum für persönliche Effekte. Erster Stock: Master-Suite mit Jacuzzi und Dusche, zusätzliches Badezimmer, Terrasse, 2 Schlafzimmer mit Zugang zur Terrasse. 2. Stock: Schlafzimmer, Terrasse, Badezimmer. Insgesamt 4 Terrassen von ca. 100 m2. Fläche: 260 m2. Keine Mitbesitzgebühren. Klimaanlage in jedem Zimmer. Solarwasserheizung + elektrisch.

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