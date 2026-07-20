Wohnquartier Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Im renommierten JTower Tower, einer der begehrtesten Residenzen in Jerusalem, entdecken Sie eine komplett renovierte und möblierte Wohnung, in der Eleganz, Komfort und außergewöhnliche Lage aufeinandertreffen. Ideal gelegen im Herzen der Stadt, in der Nähe von Mahane Yehuda Market, Ben Yehuda Fußgängerzone, Straßenbahn, Geschäfte und großen Geschäftszentren, bietet diese Eigenschaft einen privilegierten Lebensstil in einer dynamischen und raffinierten Umgebung.
Mit seinen 110 m2 perfekt eingerichtet, seinen vier Zimmern mit drei Schlafzimmern, seinem angenehmen Balkon, seinem privaten Parkplatz, seiner Mamad und seinem Aufzug in Shabbat erfüllt diese Wohnung die Erwartungen einer Kundschaft, die eine schlüsselfertige Unterkunft sucht. Die natürliche Helligkeit, die Qualität der Einrichtung und der herrliche Panoramablick auf Jerusalem schaffen eine warme und elegante Atmosphäre, in der Sie Ihre Koffer einfach ablegen können.
Diese Adresse ist eine bevorzugte Wahl für Familien, junge Paare, Olim, aber auch für Diplomaten, Botschafts- und Konsulatmitarbeiter, Ärzte, Forscher, Universitätsprofessoren und internationale Wirtschaftsführer, die von einer Premium-Wohnung in einem gut bedienten zentralen Bereich profitieren möchten.
Dieses seltene Anwesen ist sofort verfügbar und stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, ein außergewöhnliches Lebensumfeld im Herzen Jerusalems zu genießen, in einer Residenz, die für ihre hohe und strategische Lage bekannt ist.