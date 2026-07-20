  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rischon LeZion
  4. Wohnquartier 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion

Wohnquartier 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
von
$1,80M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38815
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Standort auf der Karte

Rischon LeZion, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
von
$869,200
Wohnviertel Appartement de 3 pieces avec balcon et mamad
Aschdod, Israel
von
$639,600
Wohnviertel Centre ville bel immeuble grand appartement
Ra’anana, Israel
von
$3,674
Wohnviertel Baka jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,968
Wohnviertel Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,54M
Sie sehen gerade
Wohnquartier 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$1,80M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Prestige a mekor haim baka
Wohnviertel Prestige a mekor haim baka
Wohnviertel Prestige a mekor haim baka
Wohnviertel Prestige a mekor haim baka
Wohnviertel Prestige a mekor haim baka
Alle anzeigen Wohnviertel Prestige a mekor haim baka
Wohnviertel Prestige a mekor haim baka
Jerusalem, Israel
von
$3,444
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,43M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,36M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen