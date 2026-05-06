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Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Jerusalem, Israel
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ID: 35612
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

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Neues Projekt Kiryat Hayovel Jerusalem 4 Zimmer 94m2 und 104m2 Neues Projekt in Kiryat Hayovel, bestehend aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen Geliefert Dezember 2026 Die vorhandenen öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu grünen Räumen entwickelt und umgewandelt. Ein neues Kulturzentrum mit einer Filmbibliothek bereichert die Lebensqualität der Projektbewohner und die Bewohner von Kiryat Hayovel. Wohnung von 4 Zimmern 94m2 und 12m2 Terrasse im 14. Stock Preis: 3.200.000 sh inklusive 1 Keller und 1 Parkplatz 4 Zimmer Ferienwohnung 104m2 und 12m2 Terrasse im 4. Stock Preis : 3,400.000 sh inklusive 1 Keller und 1 Parkplatz Diese Preise beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

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