  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche parc hayarkon immeuble neuf spacieux

Wohnquartier A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche parc hayarkon immeuble neuf spacieux

Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38785
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Antigonus, 7

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Immeuble nova shouk netanya
Netanja, Israel
von
$492,000
Wohnviertel Belle occasion a ne pas rater ideal investissement 3 pieces a vendre au coeur de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$715,040
Wohnviertel Duplex avec terrasse calme proche de la mer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
von
$3,12M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Wohnviertel 3 5 pieces quartier atikot disponible immediatement
Aschkelon, Israel
von
$347,680
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche parc hayarkon immeuble neuf spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Netanja, Israel
von
$3,936
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Immeuble neuf style bauhaus a 15 min de la mer situe dans le coeur de tel aviv 3 pieces spacieux 2 salles de bains
Wohnviertel Immeuble neuf style bauhaus a 15 min de la mer situe dans le coeur de tel aviv 3 pieces spacieux 2 salles de bains
Tel-Aviv, Israel
von
$1,82M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vieux nord rez de chaussee avec parking
Wohnviertel Vieux nord rez de chaussee avec parking
Wohnviertel Vieux nord rez de chaussee avec parking
Wohnviertel Vieux nord rez de chaussee avec parking
Wohnviertel Vieux nord rez de chaussee avec parking
Alle anzeigen Wohnviertel Vieux nord rez de chaussee avec parking
Wohnviertel Vieux nord rez de chaussee avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$902,000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen