  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Wohnquartier Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Aschdod, Israel
von
$675,000
26.08.25
$675,000
14.07.25
$632,025
;
6
ID: 26948
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Neues Programm im Bau in "Ashdod Park", neue Nachbarschaft mit mehr als 2700 Wohnungen im Bau sowie alle notwendigen Infrastruktur. Jede Wohnung mit Balkon, Parkplatz und Klimaanlage. Möglichkeit, 10% zu zahlen und 3 Monate vor Lieferung, ohne Indizes oder Zinsen auszugleichen

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel

Neues Projekt Ramat Sharet Jerusalem Grenze Bet veigan Bestehend aus 2 Gebäuden von 19 und unter 7 Etagen Gebäude, bestehend aus vielen Geschäften im Erdgeschoss, einem riesigen Terrassengarten, 3 Aufzüge (einschließlich 2 von chabat), Wetten haknesset,... Lieferbar Mai 2029 3 Zimmer 80m2 …
Sehr schönes Projekt von 5 Gebäude 6 Stockwerke Geschäft mit einer Auswahl von mehreren Wohnung von 2 Zimmern bis Penthouse. mit einem Traumort die Nähe der öffentlichen Verkehrsmittel (Straße, der berühmte Zug, der Jerusalem mit dem Flughafen Ben Gurion verbindet) Mahane youda . und Saker Park
Wir bieten derzeit ein außergewöhnliches Programm in Ramot Yoram – Netivot, einem expandierenden Bereich, der Lebensqualität, Natur und modernen Komfort vereint. Was das Projekt vorschlägt: • 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen, Penthäuser und Erdgeschoss • Attraktive Preise: ab 1.320.000 • High-End-…
