  Wohnquartier En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

Wohnquartier En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

Jerusalem, Israel
$705,000
26.08.25
$705,000
14.07.25
$660,115
9
ID: 26931
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
Sehr schönes Projekt auf Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Eine Residenz von 2 Gebäuden, ein Gebäude von 8 Etagen und ein Turm von 18 Stockwerken. Große Auswahl an Wohnung mit großem Balkon von 2 bis 5 Zimmern mit Erdgeschoss und Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung, Keller optional. Lieferung 53 Monate . Startpreis für eines von 2 Stück: 49 m2 mit 6 m2 Terrasse : 1,820.000 nis Das Bezirk Kiryat Yovel genießt eine herrliche Aussicht und befindet sich in einer strategischen Lage mit einem optimalen Zugang zu den Hauptstraßen, einschließlich Begin Boulevard und Golomb Street. Die Gegend ist auch ideal in der Nähe des Einkaufszentrums Malcha und des Stadions Teddy. In der Nähe befinden sich die Bezirke Beit VeGan, sowie Ramat Denya und Ramat Sharet

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

Wohnquartier En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$705,000
