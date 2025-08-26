  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Wohnquartier En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Jerusalem, Israel
von
$974,400
26.08.25
$974,400
14.07.25
$912,363
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 26829
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnprojekt auf kiriat Menahem grenzt kiriat yovel besteht aus 2 Türmen von 31 Stock und 3 Gebäuden von 9 Stockwerken, das Projekt befindet sich am Fuße der neuen Tramway. Große Auswahl an Wohnung von 3 Zimmern bis Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung. Flexibler Zeitplan mit Bezahlbarkeit . Lieferung 4 Jahre .

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$841,200
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,00M
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,42M
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,14M
Sie sehen gerade
Wohnquartier En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$974,400
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Alle anzeigen Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanja, Israel
von
$1,08M
Suche nach einem neuen Projekt in netanya Mardochee khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya am Fuße der Kikar zu leben das Projekt befindet sich im Herzen der Stadt in einer begehrtesten Lage von Netanya. Leben in einem Projekt neun netanya Projektmerkmale Die Architek…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$660,000
Neues Projekt auf Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes Direkt neben Ramat Bet Shemesh Zu diesem Projekt ist ein luxuriöses Wohnprojekt, das 3-4-5 Zimmer und Penthäuser umfasst, mit einem schönen Blick auf einen Park in einem natürlichen Wald, in der Nähe von Matnas…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$509,700
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen