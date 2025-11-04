Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Nea Propontida
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

Nea Kallikrateia
26
Nea Moudania
20
Nea Triglia
11
4 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Nea Potidea, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Potidea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Πωλείται μια εξαιρετική μεζονέτα 104 τ.μ., ιδανική επιλογή για εξοχική κατοικία ή μόνιμη δια…
$406,588
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Agios Mamas, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Agios Mamas, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Βρίσκεστε μπροστά σε ένα υπέροχο οικόπεδο που συνδυάζει την απόλυτη ηρεμία με την άμεση πρόσ…
$302,558
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Nea Potidea, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Potidea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Σας παρουσιάζουμε μια εντυπωσιακή γωνιακή επιπλωμένη μεζονέτα, ιδανικά τοποθετημένη ακριβώς …
$670,550
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
Tut TravelTut Travel
Haus 2 Schlafzimmer in Nea Potidea, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Potidea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Πωλείται όμορφη, πλήρως λειτουργική εξοχική μονοκατοικία, ιδανική για μόνιμη ή παραθεριστική…
$151,624
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Municipality of Nea Propontida

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen