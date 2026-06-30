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Häuser mit Terrasse in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

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Nea Triglia
54
Nea Kallikrateia
33
Nea Moudania
25
1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Nea Plagia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Nea Plagia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Villa mit Panoramablick auf das Meer | Nea Moudania, Chalkidiki Eine luxuriöse …
$1,05M
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Eigenschaftstypen in Municipality of Nea Propontida

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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