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Villen in Provinz Malevizi, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 4
Vierstöckige Steinvilla + Studio-Apartment auf Kreta für das Golden Visa Preis: 320.000 €…
$366,087
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Villa in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa
Provinz Malevizi, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 788 m²
Property Code: HPS5746 - Villa FOR SALE in Gazi Ligaria for € 5.500.000 . This 788.00 sq. m…
$6,33M
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Villa 4 zimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 131 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Steinvilla auf Kreta mit Panoramablick Preis: 340.000 € Eine einzigartige Vi…
$388,968
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TekceTekce
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Immobilienangaben in Provinz Malevizi, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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