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Villen in Agios Nikolaos, Griechenland

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10 immobilienobjekte total found
Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Objekt-Code: HPS4691 - Villa zum Verkauf in Sithonia Agios Nikolaos für € 725.000 . Diese 32…
$844,716
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 600 m²
Hauptvilla 400sq.m, Grundstück 3.500sq.m: Erdgeschoss: 1 Wohnzimmer mit Küche und Essbereich…
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Grekodom Development
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 433 m²
Das Anwesen befindet sich in der besten Lage auf einem Hügel mit Blick auf die Mirabello Bay…
$1,12M
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 307 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 307 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
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Villa 2 zimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa 2 zimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Dieses freistehende Haus liegt in der wunderschönen Region von Halkidiki und bietet einen Pa…
$432,858
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Halkidiki Properties
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 561 m²
Zu verkaufen zwei einzigartige unvollendete amphitheatrische Villen am Meer. Die Villen sind…
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LDV InvestLDV Invest
Villa 2 zimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa 2 zimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Eingestelltes Haus zum Verkauf in der schönen Region von Halkidiki, Griechenland. Diese Eige…
$261,993
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Halkidiki Properties
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 518 m²
Das Anwesen befindet sich in der besten Lage auf einem Hügel mit Blick auf die Mirabello Buc…
$1,44M
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 313 m²
Objekt-Code: HPS4690 - Villa zum Verkauf in Sithonia Agios Nikolaos für € 725.000 . Diese 31…
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 480 m²
Eine unvollständige Villa zum Verkauf in der Gegend von Agios Nikolaos. Die Villa liegt nur …
$767,461
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