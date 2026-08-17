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Villen in Provinz Chersonissos, Griechenland

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Villa in Episkopi, Griechenland
Villa
Episkopi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 450 m²
Zum Verkauf angeboten eine Villa in Rethymnon Perfecture. Die 450 m² große Villa aus Stein, …
$1,76M
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Villa in Episkopi, Griechenland
Villa
Episkopi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 300 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, e…
$1,77M
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Villa in Skotino, Griechenland
Villa
Skotino, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Villa in Heraklion, Kreta, auf einem 265 m² großen Grundstück, mit privatem Pool und Meerbli…
$134,382
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Immobilienangaben in Provinz Chersonissos, Griechenland

mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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