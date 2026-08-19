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Villen in Provinz Festos, Griechenland

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Mires Municipal Unit
5
5 immobilienobjekte total found
Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$1,89M
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Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
🏡 Residence A6 – Aelia Ammoudara Residenzen in Agios Nikolaos, Kreta, Griechenland. Moderne …
$680,351
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Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
🏡 Residence A4 – Aelia Ammoudara Residenzen in Agios Nikolaos, Kreta, Griechenland. Moderne …
$901,739
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Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 195 m²
🏡 Aelia Ammoudara Residences – Villa A2 in Agios Nikolaos, Kreta. Größe: 195 m2 Schlafzimm…
$1,57M
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Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$448,570
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Immobilienangaben in Provinz Festos, Griechenland

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