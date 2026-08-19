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Villen in Provinz Ierapetra, Griechenland

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Makry Gialos Municipal Unit
11
Ierapetra Municipal Unit
3
14 immobilienobjekte total found
Villa in Makrigialos, Griechenland
Villa
Makrigialos, Griechenland
Fläche 170 m²
Zum Verkauf eine Unterbauvilla von 170m2 mit 770m2 Grundstück exklusiver Nutzung. Die Villa …
$1,26M
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Villa in Provinz Ierapetra, Griechenland
Villa
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 223 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 223 qm auf Kreta. Keller besteht aus Wohnzimmer, ein Badezi…
$578,547
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Villa in Makrigialos, Griechenland
Villa
Makrigialos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 200 qm auf Kreta. besteht aus 6 Schlafzimmern, 2 Wohnzimme…
$1,42M
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Villa in Koutsouras, Griechenland
Villa
Koutsouras, Griechenland
Fläche 140 m²
Zum Verkauf eine schöne 140sq.m Meer Front Maisonette im Südosten Kreta. Das Anwesen ist bra…
$1,83M
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Villa in Makrigialos, Griechenland
Villa
Makrigialos, Griechenland
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa und 3 Apartments im Erdgeschoss auf dem Grundstück in Koutsoun…
$2,18M
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Villa in Provinz Ierapetra, Griechenland
Villa
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 216 m²
Villa zum Verkauf in Makrigialos, Lasithi (Crete) Einzigartige 216 qm Villa in einem moderne…
$602,161
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Villa in Ierapetra, Griechenland
Villa
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 312 m²
Zu verkaufen schöne freistehende Villa an der Südwestküste Kretas, 2 km von der Stadt und de…
$742,667
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Villa in Kavousi, Griechenland
Villa
Kavousi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Luxus-Eingeschoss-Villa mit 3 Schlafzimmern, 114 m2, auf einem privaten Grundstück von 4,136…
$1,09M
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Villa in Koutsouras, Griechenland
Villa
Koutsouras, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 102 qm in Kreta. Villa besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohnzi…
$514,154
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Villa in Makrigialos, Griechenland
Villa
Makrigialos, Griechenland
Fläche 510 m²
Zum Verkauf eine Unterbauanlage von 3 Villen von 170m2 je auf 2.000m2 Grundstück. Die Villen…
$3,78M
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Villa in Makrigialos, Griechenland
Villa
Makrigialos, Griechenland
Fläche 142 m²
Zwei schöne Villen 1000m vom Meer. Die Immobilien werden ausverkauft, mit einer fertigen Bau…
$869,002
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Villa in Makrigialos, Griechenland
Villa
Makrigialos, Griechenland
Fläche 400 m²
Zwei luxuriöse Villen zum Verkauf mit einer Gesamtfläche von 400 qm, einschließlich der Kell…
$2,53M
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Villa in Makrigialos, Griechenland
Villa
Makrigialos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 200 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
Preis auf Anfrage
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Villa in Ierapetra, Griechenland
Villa
Ierapetra, Griechenland
Fläche 142 m²
Zwei schöne Villen nur 2.000 Meter vom Meer entfernt sind zum Verkauf erhältlich. Die Immobi…
$869,002
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Immobilienangaben in Provinz Ierapetra, Griechenland

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