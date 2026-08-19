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Villen in Provinz Sitia, Griechenland

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Sitia Municipal Unit
8
Sitia
3
8 immobilienobjekte total found
Villa in Sfaka, Griechenland
Villa
Sfaka, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 440 m²
Zu verkaufen Luxus Villa 440sq.m mit einem Grundstück von 5000sq.m im Osten Kretas. Die Vill…
$3,29M
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Villa in Mochlos, Griechenland
Villa
Mochlos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 550 m²
Diese Villa ist ein einzigartiges Anwesen, das nach den höchsten Standards sowohl der Konstr…
$4,13M
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Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Fläche 650 m²
Luxusvilla von 650 qm im Zentrum von Sitia, in der Nähe des traditionellen Hafens. Es besteh…
$944,567
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Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 2 Etagen Villa in Kreta. Die Villa ist 200 m2 groß, im Jahr 2019 gebaut. Es hat…
Preis auf Anfrage
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Villa in Mochlos, Griechenland
Villa
Mochlos, Griechenland
Fläche 288 m²
Luxus Villa mit Meerblick in Mochlos, Kreta Diese außergewöhnliche Villa liegt im malerische…
$1,54M
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Villa in Sfaka, Griechenland
Villa
Sfaka, Griechenland
Fläche 440 m²
Vorgeschlagener Verkauf des Baus der Villa mit Fläche 400 qm mit einer Grundstücksgröße von …
$2,93M
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Villa in Provinz Sitia, Griechenland
Villa
Provinz Sitia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Property Code: HPS5461 - Villa FOR SALE in Sitia Mochlos for € 3.500.000 . This 550.00 sq. …
$4,03M
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Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 179 m²
Zum Verkauf Luxus Seafront Villa - Sitia, Kreta Private Seafront Luxusvillen Komplex mit dir…
$2,15M
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Immobilienangaben in Provinz Sitia, Griechenland

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