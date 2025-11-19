Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region Kreta
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Golfplatz

Villen in der Nähe des Golfclubs in Region Kreta, Griechenland

Provinz Agios Nikolaos
126
Agios Nikolaos Municipal Unit
106
Provinz Apokoronas
26
Provinz Chersonissos
50
Zeig mehr
3 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 185 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 184 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Region Kreta, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen