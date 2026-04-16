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Stadthäuser in Pyrgos, Griechenland

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Reihenhaus in Agios Ioannis, Griechenland
Reihenhaus
Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgesc…
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Reihenhaus in Pyrgos, Griechenland
Reihenhaus
Pyrgos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 147 m²
Zum Verkauf Maisonette von 147 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$330,598
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Reihenhaus in Pyrgos, Griechenland
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Pyrgos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Verkauf Maisonette von 110 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$306,984
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Reihenhaus in Agios Ioannis, Griechenland
Reihenhaus
Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Maisonette von 100 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$436,862
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