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Stadthäuser in Municipality of Aigialeia, Griechenland

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Reihenhaus in Valimi, Griechenland
Reihenhaus
Valimi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Zum Verkauf Maisonette von 65 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss bes…
$188,913
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