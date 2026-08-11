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Hotels in Berlin, Deutschland

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5***** Hotel zum Verkauf in Berlin in Berlin, Deutschland
5***** Hotel zum Verkauf in Berlin
Berlin, Deutschland
Fläche 5 000 m²
Landfläche: 8.000 qm. Mehrere gewerbliche Mieter. Zimmernummer: 140. Parkplätze. Tiefgarage.
$40,38M
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Hotel 950 m² in Berlin, Deutschland
Hotel 950 m²
Berlin, Deutschland
Zimmer 22
Fläche 950 m²
Etagenzahl 3
Ein gepflegtes 3 * Hotel mit Restaurant und Terrasse in Berlin wird zum Kauf angeboten. Da…
$4,55M
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Hotel in Berlin, Deutschland
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Berlin, Deutschland
Zimmer 22
A well -groomed 3* hotel with a restaurant and a terrace in Berlin with a lease agreement wi…
$4,29M
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Hotel 950 m² in Berlin, Deutschland
Hotel 950 m²
Berlin, Deutschland
Schlafräume 22
Fläche 950 m²
Etagenzahl 3
Ein gepflegter Kauf bietet 3* Hotel mit Restaurant und Terrasse in Berlin.Das Hotel verfügt …
$4,59M
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