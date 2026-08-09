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Hotels in Hamburg, Deutschland

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Hotel in Hamburg, Deutschland
Hotel
Hamburg, Deutschland
Zimmer 100
4 * Hotel in der Nähe von Hamburg Airport mit Verträgen mit einem Management-Unternehmen. …
$25,93M
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Hotel 25 000 m² in Hamburg, Deutschland
Hotel 25 000 m²
Hamburg, Deutschland
Zimmer 131
Fläche 25 000 m²
$57,78M
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Hotel in Hamburg, Deutschland
Hotel
Hamburg, Deutschland
Schlafräume 100
4* Hotel befindet sich in der Nähe von Hamburg Flughafen mit Verträgen mit dem Management-Un…
$26,14M
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