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Hotels in Offenbach am Main, Deutschland

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4 immobilienobjekte total found
Hotel 4 300 m² in Offenbach am Main, Deutschland
Hotel 4 300 m²
Offenbach am Main, Deutschland
Zimmer 84
Fläche 4 300 m²
Modern 4 * Hotel mit Konferenzraum, Terrasse, Fitnessraum und Garten. Anzahl der Zimmer:…
$7,72M
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Hotel 1 500 m² in Offenbach am Main, Deutschland
Hotel 1 500 m²
Offenbach am Main, Deutschland
Zimmer 50
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 4
Aparthotel im Bereich des Hauptbahnhofs Frankfurt am Main. Lease-Vereinbarung: Der Kauf des…
$9,22M
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Hotel 4 300 m² in Offenbach am Main, Deutschland
Hotel 4 300 m²
Offenbach am Main, Deutschland
Schlafräume 84
Fläche 4 300 m²
Modernes 4* Hotel mit Konferenzraum, Terrasse, Fitnessraum und Garten.Nummern: 84Ausbeute: 6…
$7,78M
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Hotel 1 500 m² in Offenbach am Main, Deutschland
Hotel 1 500 m²
Offenbach am Main, Deutschland
Schlafräume 50
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 4
Aparthotel in der Nähe des Hauptbahnhofs Frankfurt am Main.Mietvertrag: Der Kauf eines Hotel…
$9,30M
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