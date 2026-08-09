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Hotels in Hessen, Deutschland

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Frankfurt am Main
7
Offenbach am Main
4
17 immobilienobjekte total found
Hotel 4 300 m² in Offenbach am Main, Deutschland
Hotel 4 300 m²
Offenbach am Main, Deutschland
Zimmer 84
Fläche 4 300 m²
Modern 4 * Hotel mit Konferenzraum, Terrasse, Fitnessraum und Garten. Anzahl der Zimmer:…
$7,72M
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Zum Verkauf steht ein modernisiertes 3-Sterne-Hotel mit Restaurant in zentraler Lage von Frankfurt am Main, einer der führenden Wirtschaftsmetropolen Europas. in Frankfurt am Main, Deutschland
Zum Verkauf steht ein modernisiertes 3-Sterne-Hotel mit Restaurant in zentraler Lage von Frankfurt am Main, einer der führenden Wirtschaftsmetropolen Europas.
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 2 300 m²
Die Immobilie bietet eine stabile Cashflow-Struktur durch einen langfristigen Pachtvertrag s…
$13,72M
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Hotel 1 700 m² in Wiesbaden, Deutschland
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Deutschland
Zimmer 57
Fläche 1 700 m²
Etagenzahl 4
3 * Hotel in Wiesbaden mit Bar, Konferenzraum, Terrasse. Optionen: Kauf eines Objekts mit ei…
$6,41M
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Hotel 700 m² in Dietzenbach, Deutschland
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Deutschland
Zimmer 36
Fläche 700 m²
Etagenzahl 4
Zentrales Hotel in Frankfurt am Main Gesamtfläche: ca. 700 m2. Anzahl der Zimmer: 36…
$3,92M
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Hotel 2 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 2 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 72
Fläche 2 600 m²
Etagenzahl 3
4 * Hotel im Flughafenbereich. Frankfurt am Main in gutem Zustand. Nummer - 72. Konfere…
$7,26M
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Hotel 1 850 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 1 850 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 55
Fläche 1 850 m²
Etagenzahl 4
4* Boutique Hotel im Zentrum von Frankfurt in der Nähe des Bahnhofs. Das Hotel wurde komplet…
$16,37M
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Hotel 3 000 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 3 000 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 62
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen ist ein modernes 4 * Hotel in den Vororten Frankfurt am Main mit einem Restaura…
$5,19M
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Hotel 1 050 m² in Zeppelinheim, Deutschland
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Deutschland
Zimmer 45
Fläche 1 050 m²
Etagenzahl 3
3 * High-Income Hotel in der Region Frankfurt Flughafen. Anzahl der Zimmer: 45 Rentabil…
$4,78M
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Hotel 1 500 m² in Offenbach am Main, Deutschland
Hotel 1 500 m²
Offenbach am Main, Deutschland
Zimmer 50
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 4
Aparthotel im Bereich des Hauptbahnhofs Frankfurt am Main. Lease-Vereinbarung: Der Kauf des…
$9,22M
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Hotel 1 850 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 1 850 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 55
Fläche 1 850 m²
Etagenzahl 4
4* Boutique Hotel im Zentrum von Frankfurt in der Nähe des Bahnhofs.Das Hotel wurde komplett…
$16,50M
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Hotel 4 300 m² in Offenbach am Main, Deutschland
Hotel 4 300 m²
Offenbach am Main, Deutschland
Schlafräume 84
Fläche 4 300 m²
Modernes 4* Hotel mit Konferenzraum, Terrasse, Fitnessraum und Garten.Nummern: 84Ausbeute: 6…
$7,78M
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Hotel 700 m² in Dietzenbach, Deutschland
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Deutschland
Schlafräume 36
Fläche 700 m²
Etagenzahl 4
Hotel mit zentraler Lage in Frankfurt am MainGesamtfläche: ca. 700 Quadratmeter.Zimmerzahl: …
$3,95M
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Hotel 1 700 m² in Wiesbaden, Deutschland
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Deutschland
Schlafräume 57
Fläche 1 700 m²
Etagenzahl 4
3* Hotel in Wiesbaden mit Bar, Konferenzraum, Terrasse. Optionen: Kauf eines Objekts sowohl …
$4,07M
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Hotel 2 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 2 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 72
Fläche 2 600 m²
Etagenzahl 3
4 * Hotel in der Nähe Flughafen Frankfurt am Main in gutem Zustand.Anzahl der Zimmer ist 72.…
$7,32M
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Hotel 1 500 m² in Offenbach am Main, Deutschland
Hotel 1 500 m²
Offenbach am Main, Deutschland
Schlafräume 50
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 4
Aparthotel in der Nähe des Hauptbahnhofs Frankfurt am Main.Mietvertrag: Der Kauf eines Hotel…
$9,30M
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Hotel 3 000 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 3 000 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 62
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen ist ein modernes 4* Hotel in den Vororten Frankfurt am Main mit einem Restauran…
$5,23M
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Hotel 1 050 m² in Zeppelinheim, Deutschland
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Deutschland
Schlafräume 45
Fläche 1 050 m²
Etagenzahl 3
3* Hotel mit hoher Rentabilität in der Nähe von Frankfurt am Main Flughafen.Zimmerzahl: 45Au…
$4,82M
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