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Hotels in Düsseldorf, Deutschland

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3 immobilienobjekte total found
Neues 4,5-Sterne-Hotel mit 6 % Rendite in Düsseldorf zu verkaufen in Düsseldorf, Deutschland
Neues 4,5-Sterne-Hotel mit 6 % Rendite in Düsseldorf zu verkaufen
Düsseldorf, Deutschland
Fläche 15 000 m²
Grundstücksfläche: 4.000 m² BGF (oberirdisch): 15.000 m² Zimmeranzahl: 450 Stellplätze: 1…
$74,00M
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Hotel 1 270 m² in Düsseldorf, Deutschland
Hotel 1 270 m²
Düsseldorf, Deutschland
Fläche 1 270 m²
Das Hotel ist nur einen kurzen Spaziergang von der Altstadt, dem Stadtzentrum (Stadtzentrum)…
$7,00M
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Hotel 15 879 m² in Düsseldorf, Deutschland
Hotel 15 879 m²
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 455
Fläche 15 879 m²
$115,86M
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