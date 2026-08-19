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Hotels in Frankfurt am Main, Deutschland

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7 immobilienobjekte total found
Hotel 1 850 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 1 850 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 55
Fläche 1 850 m²
Etagenzahl 4
4* Boutique Hotel im Zentrum von Frankfurt in der Nähe des Bahnhofs. Das Hotel wurde komplet…
$16,37M
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Hotel 3 000 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 3 000 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 62
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen ist ein modernes 4 * Hotel in den Vororten Frankfurt am Main mit einem Restaura…
$5,19M
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Hotel 2 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 2 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 72
Fläche 2 600 m²
Etagenzahl 3
4 * Hotel im Flughafenbereich. Frankfurt am Main in gutem Zustand. Nummer - 72. Konfere…
$7,26M
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Zum Verkauf steht ein modernisiertes 3-Sterne-Hotel mit Restaurant in zentraler Lage von Frankfurt am Main, einer der führenden Wirtschaftsmetropolen Europas. in Frankfurt am Main, Deutschland
Zum Verkauf steht ein modernisiertes 3-Sterne-Hotel mit Restaurant in zentraler Lage von Frankfurt am Main, einer der führenden Wirtschaftsmetropolen Europas.
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 2 300 m²
Die Immobilie bietet eine stabile Cashflow-Struktur durch einen langfristigen Pachtvertrag s…
$13,72M
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Hotel 1 850 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 1 850 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 55
Fläche 1 850 m²
Etagenzahl 4
4* Boutique Hotel im Zentrum von Frankfurt in der Nähe des Bahnhofs.Das Hotel wurde komplett…
$16,50M
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Hotel 3 000 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 3 000 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 62
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen ist ein modernes 4* Hotel in den Vororten Frankfurt am Main mit einem Restauran…
$5,23M
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Hotel 2 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 2 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 72
Fläche 2 600 m²
Etagenzahl 3
4 * Hotel in der Nähe Flughafen Frankfurt am Main in gutem Zustand.Anzahl der Zimmer ist 72.…
$7,32M
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