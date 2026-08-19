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Hotels in München, Deutschland

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Unique 4**** star hotel in Munich centre in München, Deutschland
Unique 4**** star hotel in Munich centre
München, Deutschland
Zimmer 119
Fläche 5 641 m²
• Ferienwohnungen: 119• Stars: 4 Sterne Kategorie• Grundstücksfläche: 1.330 m2• Netto nutzba…
$70,82M
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Hotel 1 757 m² in München, Deutschland
Hotel 1 757 m²
München, Deutschland
Fläche 1 757 m²
Etagenzahl 4
• Baujahr: 1992• Der letzte Auftritt: 2014• Böden: 1, 2, 3, Keller• Anzahl der Zimmer: 73• T…
$10,73M
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Hotel in München, Deutschland
Hotel
München, Deutschland
$40,07M
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