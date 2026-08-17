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Gewerbeimmobilien in Sachsen, Deutschland

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8 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 3 200 m² in Niesky, Deutschland
TOP TOP
Gewerbefläche 3 200 m²
Niesky, Deutschland
Fläche 3 200 m²
Ohne Provision / Ohne Makler - Direkt Verkauf - Gewerbeanwesen im Dreiländereck DE / PL …
$909,950
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Pflegeimmobilie mit langfristiger Rendite – Investieren Sie in Boxberg (Sachsen) in Boxberg/O.L., Deutschland
Pflegeimmobilie mit langfristiger Rendite – Investieren Sie in Boxberg (Sachsen)
Boxberg/O.L., Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
🔹 Etabliertes Pflegeobjekt mit 56 Einheiten – 51 Einzelapartments, 5 Doppelapartments – Lang…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 5 000 m² in Neukirch/Lausitz, Deutschland
Gewerbefläche 5 000 m²
Neukirch/Lausitz, Deutschland
Fläche 5 000 m²
Gewerbehaus zum Verkauf, im Herzen der Gemeinde Neukirch (Upper Luzica) - 60 km von der Haup…
$1,42M
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Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
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Gewerbefläche 2 480 m² in Leipzig, Deutschland
Gewerbefläche 2 480 m²
Leipzig, Deutschland
Fläche 2 480 m²
$3,52M
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Gewerbefläche 4 334 m² in Auerbach, Deutschland
Gewerbefläche 4 334 m²
Auerbach, Deutschland
Fläche 4 334 m²
Income from rent per year: 108 589 € Income per month: 9 049 € Land: 4334 sq. M. mYear of co…
$2,39M
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Gewerbefläche 5 350 m² in Torgau, Deutschland
Gewerbefläche 5 350 m²
Torgau, Deutschland
Fläche 5 350 m²
$26,39M
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TekceTekce
Gewerbefläche 1 674 m² in Leipzig, Deutschland
Gewerbefläche 1 674 m²
Leipzig, Deutschland
Fläche 1 674 m²
Rental income per year: 197,000 €Income per month: 16 417 €Land: 9895 sq. M. mYear Built: 18…
$10,45M
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Hotel 34 m² in Uhyst (Spree), Deutschland
Hotel 34 m²
Uhyst (Spree), Deutschland
Fläche 34 m²
Apartments in einer fünfgeschossigen Schlossresidenz im Dorf Uist (eine Autostunde von Dresd…
$199,035
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