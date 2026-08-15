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Gewerbeimmobilien in Wuppertal, Deutschland

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mietwohnhäuser
4
5 immobilienobjekte total found
Miethaus 371 m² in Wuppertal, Deutschland
Miethaus 371 m²
Wuppertal, Deutschland
Fläche 371 m²
Etagenzahl 3
Beschreibung:Wohnungshaus mit ausgezeichneter Lage in der Umgebung.in der Nähe Bahnhof Schwe…
$488,039
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Immobilienagentur
Аталанта
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Gewerbefläche 480 m² in Wuppertal, Deutschland
Gewerbefläche 480 m²
Wuppertal, Deutschland
Fläche 480 m²
Etagenzahl 4
Das Mehrfamilienhaus in Wuppertal ist ein stabiles Investitionsobjekt mit bereits gebildetem…
$396,774
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Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheit im Zentrum von 42105 Wuppertal in Wuppertal, Deutschland
Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheit im Zentrum von 42105 Wuppertal
Wuppertal, Deutschland
Fläche 613 m²
Etagenzahl 4
Vermietetes Mehrfamilienhaus mit Gewerbefläche zum Verkauf im Herzen von Wuppertal, Nordrhei…
$633,161
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Miethaus 656 m² in Wuppertal, Deutschland
Miethaus 656 m²
Wuppertal, Deutschland
Fläche 656 m²
Etagenzahl 4
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in 42117 Wuppertal, Baujahr 1973 / Saniert 2020 mit Stahlbetonb…
$925,540
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Miethaus 446 m² in Wuppertal, Deutschland
Miethaus 446 m²
Wuppertal, Deutschland
Fläche 446 m²
Etagenzahl 4
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in 42117 Wuppertal, Baujahr 1973 / Saniert 2020 mit Stahlbetonb…
$969,942
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