  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Krefeld
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Krefeld, Deutschland

3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 3 500 m² in Krefeld, Deutschland
Gewerbefläche 3 500 m²
Krefeld, Deutschland
Fläche 3 500 m²
$11,66M
Miethaus 221 m² in Krefeld, Deutschland
Miethaus 221 m²
Krefeld, Deutschland
Fläche 221 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht ein Mehrfamilienhaus in hervorragender Lage im Stadtzentrum von Krefeld. …
$424,646
Miethaus 214 m² in Krefeld, Deutschland
Miethaus 214 m²
Krefeld, Deutschland
Fläche 214 m²
Etagenzahl 3
Mehrfamilienhaus in Deutschland, im Zentrum von Krefeld Mehrfamilienhaus zum Verkauf in d…
$287,943
