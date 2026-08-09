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Gewerbeimmobilien in Sachsen-Anhalt, Deutschland

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16 immobilienobjekte total found
Geschäft 1 990 m² in Sachsen-Anhalt, Deutschland
Geschäft 1 990 m²
Sachsen-Anhalt, Deutschland
Fläche 1 990 m²
Fläche: 7504 m2Baujahr: 2007Stellplätze: 95Gesamtmietfläche: ca. 1990 m2, davon:• NORMA: ca.…
$1,39M
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Gewerbefläche 1 050 m² in Sachsen-Anhalt, Deutschland
Gewerbefläche 1 050 m²
Sachsen-Anhalt, Deutschland
Fläche 1 050 m²
Avtoservis-Station der technischen Wartung von Autos.ATU ist ein Unternehmen, das Autoteile …
$1,11M
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Investition 1 450 m² in Dessau, Deutschland
Investition 1 450 m²
Dessau, Deutschland
Fläche 1 450 m²
Etagenzahl 4
4-stöckiges medizinisches Zentrum mit medizinischen Büros (Urologie, ENT, Gastroenterologe, …
$4,73M
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Gewerbefläche 2 034 m² in Magdeburg, Deutschland
Gewerbefläche 2 034 m²
Magdeburg, Deutschland
Fläche 2 034 m²
$3,63M
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Hotel 26 m² in Merseburg, Deutschland
Hotel 26 m²
Merseburg, Deutschland
Fläche 26 m²
Hotelzimmer in einer Burg im Bundesstaat Sachsen-Anhalt, der Stadt Shkopau. Das Schloss des …
$152,478
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Hotel 31 m² in Erxleben, Deutschland
Hotel 31 m²
Erxleben, Deutschland
Fläche 31 m²
Apartments in der Burg in Bartensleben, in der Mitte des 18. Jahrhunderts im barocken Stil g…
$244,931
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Hotel 19 m² in Flechtingen, Deutschland
Hotel 19 m²
Flechtingen, Deutschland
Fläche 19 m²
Ferienwohnungen im Schloss am Wasser, in einem klimatischen Ort in der Gemeinde Flechtingen,…
$133,945
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Gewerbefläche 13 975 m² in Hecklingen, Deutschland
Gewerbefläche 13 975 m²
Hecklingen, Deutschland
Fläche 13 975 m²
Income from rent per year: 2 801 578 € Income per month: 233 465 € Land: 11461 sq. M. mYear …
$50,48M
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Investition 1 450 m² in Dessau, Deutschland
Investition 1 450 m²
Dessau, Deutschland
Fläche 1 450 m²
Etagenzahl 4
4-stöckiges medizinisches Zentrum mit medizinischen Büros (urology, ENT, gastroenterologist,…
$4,76M
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Gewerbefläche 1 000 m² in Hecklingen, Deutschland
Gewerbefläche 1 000 m²
Hecklingen, Deutschland
Fläche 1 000 m²
$1,85M
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Gewerbefläche 7 059 m² in Magdeburg, Deutschland
Gewerbefläche 7 059 m²
Magdeburg, Deutschland
Fläche 7 059 m²
Land: 36246 sq. M. mS Kosten von Euro / qm: 1 169 €
$9,07M
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Hotel in Hohenmolsen, Deutschland
Hotel
Hohenmolsen, Deutschland
Apartments in einem Schloss in einem Park in Hohenmölsen, der als Ort für ein ruhiges Leben …
$139,429
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Gewerbefläche 1 043 m² in Hecklingen, Deutschland
Gewerbefläche 1 043 m²
Hecklingen, Deutschland
Fläche 1 043 m²
Erträge aus Miete pro Jahr: 118 902 € Einkommen pro Monat: 9 909 € Grundstück: 4795 sq. Bauj…
$2,25M
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Gewerbefläche 900 m² in Brettin, Deutschland
Gewerbefläche 900 m²
Brettin, Deutschland
Fläche 900 m²
$2,53M
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Gewerbefläche 3 000 m² in Hecklingen, Deutschland
Gewerbefläche 3 000 m²
Hecklingen, Deutschland
Fläche 3 000 m²
$978,716
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Gewerbefläche 1 684 m² in Hecklingen, Deutschland
Gewerbefläche 1 684 m²
Hecklingen, Deutschland
Fläche 1 684 m²
$659,808
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