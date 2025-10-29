  1. Realting.com
  2. Entwickler
  3. MR GROUP

MR GROUP

Russland, Moskau
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Bauherr
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English, Русский
Webseite
Webseite
www.mr-group.ru/private
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Derzeit im Unternehmen: 19:50
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Montag
10:00 - 20:00
Dienstag
10:00 - 20:00
Mittwoch
10:00 - 20:00
Donnerstag
10:00 - 20:00
Freitag
10:00 - 20:00
Samstag
10:00 - 20:00
Sonntag
10:00 - 20:00
Unsere Makler in Russland
Ivan Nasonov
Ivan Nasonov
Andere Entwickler
Русская Европа
Russland, Kaliningrad
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 86
AvangardInvestProekt, der Gründer der Holding «Russkaja EvropA», feierte im September 2018 seinen 30. Jahrestag. Die Erfahrung und das Know-how unserer Spezialisten, ihre hohe Professionalität und die Nutzung fortschrittlicher Technologien haben uns ermöglicht, hohe Ergebnisse in unserer Arb…
Eine Anfrage stellen
A101
Russland, Kommunarka
Año de fundación de la compañía 1992
Neue Gebäude 10 Wohnimmobilien 15
Investment and construction holding, one of the largest developers in Moscow.
Eine Anfrage stellen
ГК "ФСК"
Russland, Krasnogorsk
Neue Gebäude 21 Wohnimmobilien 2978
Die FSK Group ist eines der größten Bauunternehmen in Russland. Laut Forbes gehört das Unternehmen zu den zehn zuverlässigsten Entwicklern des Landes.
Eine Anfrage stellen
TURKREALT
Russland, Rjasan
Año de fundación de la compañía 2007
Neue Gebäude 5 Wohnimmobilien 31 Gewerbeimmobilien 1
REAL ESTATE IN TURKEY - exclusively built by us - apartments, smart-apartments, studios, villas, land plots Antalya, Alanya, Istanbul, Kemer, Konyaalty, Belek.
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen