Moskau, Russland

Kapitulation vor: 2023

Das Gebäude des LCD-Architekten, das mit seiner Architektur fasziniert, erhebt sich effektiv über seiner Umgebung. Dank seiner hervorragenden Lage können Sie Ihre eigene Zeit frei verwalten und die wichtige nicht verpassen. Die Wände verfügen über eine umfangreiche Infrastruktur: Coworking, Loungebereich, ausgestattetes Kinderzimmer, ein Gästetreffenbereich.

Das Haus befindet sich an der Kreuzung der Obruchev Street und des Volgin Academician im prestigeträchtigen Südwesten der Hauptstadt. Das besondere kulturelle und intellektuelle Umfeld dieser Region wurde aufgrund der Ökologie im Umfeld von Parks, eines entwickelten Verkehrs- und Infrastrukturumfelds, einer hohen Konzentration guter Schulen, Entwicklungszentren und Universitäten auf globaler Ebene geschaffen. Die ursprüngliche moderne Architektur der drei Türme, eine Kombination aus luxuriösen Veredelungsmaterialien und Kupferplatten - all dies lässt uns bewundern. Das in die Fassaden eingebettete bizarre Linienspiel wird in den Innenräumen der zentralen Lobby fortgesetzt. Dies ist das prächtige Herz des Hauses, von wo aus Sie in eines der 3 Gebäude gelangen, zum Restaurant und zum Kaffeehaus, zum Coworking, um in den Innenhof zu gehen, ohne Ihre Hausschuhe auszuziehen.

Das Konzept eines geschlossenen zweistöckigen Innenhofs gehört zum Utre-Architekturbüro. Stufe 2 ist unterschiedlicher Natur und soll die Bewohner zu verschiedenen Freizeitaktivitäten inspirieren. Kinder tummeln sich auf der unteren Ebene, Erwachsene genießen die Stille auf der oberen Ebene. Für Kinder - ein riesiger Sandkasten und eine Spielausrüstung, die gemeinsam mit Psychologen entwickelt wurden. Es gibt einen Erwachsenenbereich zum Grunzen, Yoga-Kurse, Sonnenliegen und Schaukeln, in dem Sie sich bei einer Tasse Kaffee entspannen können.

LCD "Architect" wird zu einem "sauberen Blatt", auf dem Sie einen Plan für ein neues, besseres Leben erstellen können. Und in dieser Hinsicht wird alles dafür bereitgestellt, dass es wahr wird.