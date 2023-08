Moskau, Russland

von € 104,106

22–188 m² 817 Wohnungen

Kapitulation vor: 2024

Der Sommer lebt im Süden Im südlichen Fall von Moskau, umgeben von Parks, wird ein neuer Bezirk der südlichen Gärten wachsen. Sein Name bläst die Wärme und das Aroma blühender Bäume. Die entspannte Atmosphäre des Südens erzeugt warme Schattierungen und natürliche Materialien für Beschichtungen, eine Vielzahl von Früchten und immergrünen Bäumen, Hecken und die Ästhetik des Mittelmeergartens. In Häusern mit ausdrucksstarkem Fassadenkunststoff – eine große Auswahl an Apartmentformaten, von Studios bis zu geräumigen 3 - x Zimmern mit Küche - Wohnzimmer. Von hier aus ist es mit jedem Transportmittel leicht, in die Innenstadt zu gelangen. In den ersten Etagen gibt es Geschäfte, Cafés mit Sommerterrassen, Fitnessräume und Salons. - / p Verfügbarkeit von U-Bahn-Stationen 3 bequeme Abfahrt zum SBV Verbesserung der "Gärten des Mittelmeers" Moskauer Registrierung Schulen und Kindergärten der Region South Butovo Wohnungen mit einer Terrasse