Über den Entwickler

AvangardInvestProekt, der Gründer der Holding «Russkaja EvropA», feierte im September 2018 seinen 30. Jahrestag. Die Erfahrung und das Know-how unserer Spezialisten, ihre hohe Professionalität und die Nutzung fortschrittlicher Technologien haben uns ermöglicht, hohe Ergebnisse in unserer Arbeit zu erzielen – wir haben es geschafft, komfortable Wohngebäude zu bauen und in Betrieb zu setzen, die architektonische Juwelen der Region Kaliningrad wurden.





Wir bauen eine beispiellose «Happy City» namens «Russkaya EvropA». Das Team schafft eine Umgebung, die für Jahrzehnte relevant sein wird. Das wird die Umwelt mit einer neuen Lebensqualität in jeder Hinsicht sein: Architektur, Geist, Gesellschaft und Wirtschaft. Zum ersten Mal schaffen wir ein NON-Residentialviertel als ein einziges Ökosystem mit Fußgängerzonen, Grünflächen und vielfältigem Handel.





Mit Hilfe der besten Architekten drückt das Projekt den Wunsch nach Perfektion und einem subtilen Stilgefühl aus. Wir haben alle Bedürfnisse einer modernen aktiven Person berücksichtigt. Der Komplex «Russkaya EvropA» ist ein Ort für Leben, aktive Erholung und persönliche Entwicklung. Die gebauten Eigenschaften werden nicht nur für den Bezirk selbst, sondern auch für die Region insgesamt von hoher sozialer Bedeutung sein, da sie einen polyklinischen Kindergarten, Schule, Sportkomplex, Unterhaltungsinfrastruktur hat.