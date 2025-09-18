Über den Entwickler

Wir bauen seit 16 Jahren Hüttendörfer und verstehen, wie wichtig es ist, dass der ganze Weg zum Leben außerhalb der Stadt einfach und mit nur angenehmen Momenten gefüllt war. Deshalb werden wir in der Nähe und bereit sein, Ihnen bei der Auswahl eines Dorfes zu Ihrer Freude zu helfen, ein Haus zu bauen und darin zu leben. Die Hauptsphäre unserer Interessen ist der Vsevolozhsky Bezirk mit seiner entwickelten Infrastruktur und ausgezeichneten Verkehrszugänglichkeit, es gibt auch interessante Vorschläge in der Puschkin, Priozersk, Vyborg, Tosnensky Bezirke und der Region Pskov. Die meisten unserer Großprojekte werden in unmittelbarer Nähe der Ringstraße umgesetzt, was bedeutet, dass in minimaler Entfernung von der Stadt. Die Verfügbarkeit von Kommunikation, Binnenstraßen und eine günstige Umgebung ist eine Voraussetzung für die vorgeschlagenen Siedlungen. Die Wahl ist Ihr, und wir werden versuchen, alle Ihre Wünsche zu berücksichtigen.