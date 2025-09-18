  1. Realting.com
  3. ФАКТ.Коттеджные поселки

ФАКТ.Коттеджные поселки

Russland, Föderationskreis Nordwest
Bauherr
2008
1 jahr
Русский
clck.ru/3Cjtqd
Über den Entwickler

Wir bauen seit 16 Jahren Hüttendörfer und verstehen, wie wichtig es ist, dass der ganze Weg zum Leben außerhalb der Stadt einfach und mit nur angenehmen Momenten gefüllt war. Deshalb werden wir in der Nähe und bereit sein, Ihnen bei der Auswahl eines Dorfes zu Ihrer Freude zu helfen, ein Haus zu bauen und darin zu leben. Die Hauptsphäre unserer Interessen ist der Vsevolozhsky Bezirk mit seiner entwickelten Infrastruktur und ausgezeichneten Verkehrszugänglichkeit, es gibt auch interessante Vorschläge in der Puschkin, Priozersk, Vyborg, Tosnensky Bezirke und der Region Pskov. Die meisten unserer Großprojekte werden in unmittelbarer Nähe der Ringstraße umgesetzt, was bedeutet, dass in minimaler Entfernung von der Stadt. Die Verfügbarkeit von Kommunikation, Binnenstraßen und eine günstige Umgebung ist eine Voraussetzung für die vorgeschlagenen Siedlungen. Die Wahl ist Ihr, und wir werden versuchen, alle Ihre Wünsche zu berücksichtigen.

Dienstleistungen
  • Verkauf von Vorortimmobilien
  • Verkauf von Gewerbeimmobilien

Arbeitszeiten
Montag
09:30 - 20:00
Dienstag
09:30 - 20:00
Mittwoch
09:30 - 20:00
Donnerstag
09:30 - 20:00
Freitag
09:30 - 20:00
Samstag
09:30 - 20:00
Sonntag
09:30 - 20:00
Neue Gebäude
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$18,008
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$19,331
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$19,170
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$25,272
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$33,882
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
